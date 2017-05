Deux sous-marins soviétiques de la 2e GM trouvés au fond du Golfe de Finlande (vidéo)

Deux sous-marins soviétiques de modèles Shtch-320 et Shtch-406 ont été trouvés par les plongeurs russes de l'expédition « Hommage aux navires de la Grande Victoire » au fond du Golfe de Finlande, près de l'île de Bolshoy Tyuters.

Les sous-marins se trouvaient à une profondeur de 45 mètres, à un demi-kilomètre l'un de l'autre. Les plongeurs ont découvert d'abord le Shtch-320. Ce sous-marin avait quitté Kronstadt, ville russe située sur la mer Baltique, en octobre 1942, sous le commandement d'Ivan Vichnevski.

À en juger par les dégâts sur la coque du Shtch-320, le sous-marin aurait sauté sur une des 6 000 mines installées par les nazis entre les îles Hogland et Bolshoy Tyuters. Les nazis ont appelé cette barrière de mines sous-marines « Seeigel » (oursin en français). Ces explosifs devaient bloquer la voie aux navires soviétiques dans la Baltique.

Quant au Shtch-406, il a réussi à traverser le « Seeigel » et faire couler cinq bâtiments ennemis dans la mer d'Aland, en été 1942. En octobre, le sous-marin a passé une nouvelle fois la barrière de mines et détruit trois navires de transport allemands, prenant en otage sept nazis.

Fin mai 1943, le Shtch-406 a quitté Kronstadt pour une nouvelle mission et n'est jamais revenu.

« Apparemment, il a également sauté sur une mine. Mais quelques personnes ont survécu et ont essayé de sortir. La trappe du Shtch-406 est ouverte. Peut-être quelqu'un a-t-il réussi à s'en sortir. Les marins du Shtch-320 ont essayé de pousser une torpille de l'appareil et d'ainsi en sortir », a déclaré le chef de l'expédition Konstantin Bogdanov.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »