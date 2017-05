Que fait Poutine après le bureau? Un petit match de hockey sur glace! (vidéo)

Le chef d'État russe a participé ce mercredi au match de hockey qui a opposé les équipes des « Légendes du hockey » et du « Volga group », représentant la Ligue nocturne de hockey.

Avant le coup d'envoi annonçant le début du match, M. Poutine a remis un certificat pour la construction d'une patinoire au gagnant de la VIe édition du Festival russe du hockey amateur.

« Je tiens à vous féliciter pour cet évènement. C'est déjà notre sixième rencontre. Je vous souhaite, ainsi qu'à nos spectateurs de passer des moments agréables que tous les amateurs de ce sport apprécieront », a-t-il déclaré avant de mettre l'uniforme rouge des joueurs de hockey avec le numéro 11, ce qui est déjà devenu une tradition.

À côté du dirigeant russe, jouait également le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, ainsi que des champions olympiques comme Viacheslav Fetisov, Valeri Kamenski, Pavel Boure, etc.

Il y a quelques années, Vladimir Poutine a créé la Ligue nocturne de hockey, qui rassemble tous les amateurs de ce sport qui se réunissent pour jouer essentiellement le soir après avoir fini leur travail. Avec le soutien et la participation de célèbres joueur de hockey russes, l'organisation systématique de différents tournois est devenue possible d'abord dans certaines régions et ensuite au niveau national.

Le premier match de la Ligue nocturne de hockey a eu lieu le 7 mai 2012 au palais des sports Khodynskoe Pole (Champs de Khodynka, ndlr) à Moscou. Vladimir Poutine y a alors participé bien que ce ne fut que quelques heures après son sa prise de fonctions au Kremlin.

