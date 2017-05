Attentat de Saint-Pétersbourg: trois personnes accusées

Trois personnes, à savoir Bagram Egrachev, Ibraguimjon Ermatov et Makhamadioussouf Mirzaalimov, ont été officiellement inculpées dans le cadre de l'enquête portant sur l'attentat perpétré dans le métro de Saint-Pétersbourg le 3 avril dernier. Les hommes sont accusés d'avoir commis un acte terroriste et d'avoir acheté et conservé illégalement des explosifs, a annoncé jeudi un porte-parole du Comité d'enquête russe.

Au total, l'enquête, toujours en cours, concerne 10 personnes.

Un engin explosif a éclaté le 3 avril dans une rame de métro de Saint-Pétersbourg, tuant 16 personnes: 15 passagers et le terroriste, Akbardjon Djalilov. Un groupe islamiste lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attentat.

