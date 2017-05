Carte interactive: les Russes guidés vers les bureaux de vote lors des élections

La Commission nationale électorale de Russie (TsIK), en coopération avec le moteur de recherche russe Yandex, va concevoir une carte dernier cri indiquant les bureaux de votes pour les électeurs qui votaient par correspondance, a fait savoir Nikolaï Boulaev, le vice-Président de la TsIK lors d'une réunion.

« Nous nous sommes récemment entretenus avec la direction de Yandex, qui est prête à collaborer avec nous sur la base du volontariat, elle a déjà commencé à le faire. Nous espérons signer un accord qui rendra nos relations publiques », a fait savoir Nikolaï Boulaev.

M. Boulaev a précisé que des cartes analogues n'existaient pour le moment pas en Russie.

Auparavant, des experts du Comité des initiatives civiles dirigé par Alexeï Koudrine avaient appelé à annuler le vote par correspondance dont les récentes modifications risquaient de provoquer des critiques de l'opposition.

Cette carte des bureaux de vote est liée à la décision récente d'annuler le vote par correspondance pour les personnes ne se trouvant pas à proximité du bureau de vote auquel elles sont rattachées. Désormais, les électeurs pourront décider jusqu'à quatre jours avant les élections de voter non pas au lieu où ils sont rattachés, mais à l'endroit où ils se trouvent en réalité. 9 000 à 12 000 bureaux de votes seront créés à cet effet.

