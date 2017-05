Medvedev félicite Édouard Philippe et souhaite le développement du dialogue franco-russe

Le Premier ministre russe Dimitri Medvedev a adressé ce mardi 16 mai ses félicitations à son nouvel homologue français, Édouard Philippe.

Le numéro deux russe a déclaré qu'il espérait développer de manière progressive les relations entre les deux pays dans plusieurs domaines, annonce le service de presse du ministre.

« Je compte que votre activité à ce poste contribuera au développement progressif des relations franco-russes. Je suis convaincu que l'expansion de la collaboration économique et commerciale, la mise en œuvre de projets communs dans le secteur industriel, énergétique, des infrastructures de transport, de la haute technologie et dans d'autres domaines, répondent aux intérêts à long terme de nos pays », lit-on dans ce message.

Édouard Philippe, 46 ans, député-maire Les Républicains du Havre, a été nommé lundi au poste de Premier ministre sur décision du Président Emmanuel Macron.

