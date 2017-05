«À quand des sanctions ukrainiennes contre les dictaphones et les caméras?»

« Kiev a déjà mis en place des sanctions contre certains journalistes russes et étrangers. Maintenant elle frappe de sanctions des agences et chaînes de télévision. Il ne lui reste plus qu'à frapper de sanctions les dictaphones et les caméras vidéo japonais utilisés activement par les médias russes », s'est amusée Mme Simondian au micro de Sputnik.

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka Kiev introduit des sanctions contre des réseaux sociaux et médias russes, dont Sputnik

Mardi 16 mai, Piotr Porochenko, le président ukrainien, a validé la décision du Conseil de sécurité nationale d'élargir la liste noire de personnes physiques et morales russes et de prolonger la durée des sanctions à leur encontre. L'agence d'information internationale Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, les chaînes de télévision REN-TV, Zvezda ou TV Centre, ainsi que des réseaux sociaux et services en ligne Yandex, Odnoklassniki, VKontakte et Mail.ru entre autres ont été frappés de sanctions pour une durée de trois ans.

En outre, les sociétés de sécurité informatique Kaspersky Lab et DrWeb sont aussi sanctionnées en Ukraine à compter d'aujourd'hui. Au total, les nouvelles sanctions frappent 1 228 personnes physiques et 468 personnes morales. Les sanctions contre les personnes morales ont été prolongées d'un à trois ans, tandis que les mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques sont prolongées pour un, trois, cinq ans ou une durée indéfinie.

