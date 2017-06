Poutine compte réduire progressivement le budget de la défense

Le budget russe de la défense devrait baisser au cours des trois prochaines années, a assuré Vladimir Poutine dans un entretien accordé au cinéaste américain Oliver Stone dans le cadre du documentaire « The Putin Interviews ».

« Nous dépensons déjà une somme assez importante (pour la défense, ndlr). L'année dernière, ces dépenses ont dépassé 3% », a-t-il expliqué avant d'ajouter: « D'ici trois ans, on va progressivement revenir à 2,7 à 2,8% du PIB. »

© Sputnik. Alexei Druzhinine Poutine explique pourquoi Moscou a de la sympathie pour Trump

«Dans un État, une économie qui fonctionne de manière efficace est primordiale. De ce fait, l'armée doit être compacte, mais moderne et efficace», a-t-il souligné.

Oliver Stone a annoncé en novembre 2014 vouloir faire un film basé sur des interviews de Vladimir Poutine. Cette série d'entretiens a été réalisée sur deux ans, incluant des épisodes récents avec des questions concernant Donald Trump.

Le documentaire intitulé « The Putin Interviews » est divisé en quatre épisodes et diffusé du 12 au 15 juin sur la chaîne câblée américaine Showtime, qui appartient à l'un des plus grands groupes médiatiques américains, CBS.