Poutine: la construction des brise-glaces nucléaires sera financée à 100%

Le financement des travaux de construction des brise-glaces atomiques sera assuré à 100 %, a déclaré jeudi le Président russe Vladimir Poutine lors de sa 15e séance annuelle de questions-réponses à Moscou.

« Nous avons prévu d'accorder des fonds pour ces travaux […]. Les modalités de financement du projet Lider ne sont pas encore tout à fait claires, mais je suis persuadé que nous réaliserons ce projet », a indiqué le chef de l'État russe.

Les travaux de conception du plus gros et du plus puissant brise-glace nucléaire du monde, baptisé Lider (« leader » en russe), ont commencé en Russie au début de l'année 2017.

Les chantiers navals de la Baltique construisent actuellement le premier des quatre brise-glaces nucléaires, d'une puissance de 60 MW, baptisé Arktika (« Arctique »).

« Nous nous doterons d'un autre brise-glace d'ici 2025, d'un autre niveau de certification glace. Il sera deux fois plus puissant que ceux dont j'ai parlé et que celui dont la construction touche à sa fin, 120 MW. Si ces navires brisent une couche de trois mètres de glace, les capacités du Lider sont presque illimitées, il peut briser n'importe quelle couche de glace », a ajouté M. Poutine.

Selon lui, « aucun autre pays n'a de brise-glace aussi puissant ».

Le Lider aura une puissance de plus de 110-120 MW et pourra passer à travers une couche de glace de plus de quatre mètres. Il conduira des convois de gros pétroliers, au tirant d'eau supérieur à 30 000 tonnes, qui empruntent la voie du Nord-Ouest pour relier l'Atlantique et le Pacifique en passant par l'Arctique. Une route maritime qui réduit le trajet entre l'Asie et l'Europe de plusieurs jours comparée à la traditionnelle voie par le canal de Suez.