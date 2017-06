Poutine sur la présidentielle 2018: il faut «garder une certaine intrigue»

Le cinéaste américain Oliver Stone a demandé à Vladimir Poutine s'il envisageait de se présenter à l'élection présidentielle qui se tiendra en Russie au printemps 2018. Pourtant, le chef du Kremlin a préféré ne pas divulguer d'informations sur cette question qui hante l'esprit de nombreuses personnes, aussi bien en Russie qu'à l'étranger.

« En ce qui concerne les élections de 2018, je voudrais dire qu'il y a des choses qui doivent garder une certaine intrigue. Voilà pourquoi je ne répondrai pas complètement à votre question », a indiqué M. Poutine.

Le chef de l'Etat russe a également souligné que le choix du futur Président appartenait entièrement au peuple russe.

« En fin de compte, je le répète, ce sont les citoyens russes qui prennent la décision finale », a souligné le Président.

M. Poutine a en outre ajouté qu'un « changement du pouvoir devait certainement avoir lieu » et que ces processus devaient se dérouler dans une ambiance de compétition saine, « entre gens orientés au niveau national ».

Le cinéaste a aussi demandé à Vladimir Poutine s'il était d'accord avec la thèse selon laquelle les gens qui restent longtemps au pouvoir changent sans même s'en rendre compte.

« C'est effectivement un état très dangereux. Si une personne au pouvoir sent qu'elle a perdu les nerfs, elle doit laisser sa place », a conclu le Président russe.

Oliver Stone avait annoncé en novembre 2014 vouloir faire un film basé sur des interviews de Vladimir Poutine. Cette série d'entretiens a été réalisée sur deux ans, incluant des épisodes récents avec des questions concernant Donald Trump.

Le documentaire intitulé « The Putin Interviews » est divisé en quatre épisodes et a été diffusé du 12 au 15 juin sur la chaîne câblée américaine Showtime, qui appartient à l'un des plus grands groupes médiatiques américains, CBS.