La Russie créera quatre îles artificielles en mer de Barents

Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a ordonné la création de quatre terrains artificiels dans la baie de Kola, en mer de Barents. Le document correspondant a été publié sur le site Web du cabinet des ministres de Russie.

Les îles artificielles seront créées dans le cadre du projet baptisé « Centre de construction des installations maritimes de fort tonnage». Le contrat de construction sera conclu entre l'Agence fédérale du transport maritime et fluvial et la société Kolskaïa verf (Chantier naval de Kola).

Le centre est destiné à la construction de complexes maritimes de production, de stockage et d'expédition de GNL, ainsi qu'à la réparation et à l'entretien du matériel et de l'équipement naval utilisé pour l'exploitation des gisements maritimes de pétrole et de gaz.

La création des îles sera financée via les fonds propres de Kolskaïa verf. Le volume des investissements s'élèvera à 25 milliards de roubles (plus de 387 millions d'euros).

D'après le document, «la construction du centre permettra de créer près de 10.000 emplois rien que sur le chantier naval lui-même, d'augmenter les revenus des budgets de tous les niveaux, d'attirer des investissements supplémentaires dans la région et de développer les hautes technologies».

Auparavant, il a été annoncé que la construction du centre débuterait dès cet été et prendrait fin à la fin de l'année 2020.