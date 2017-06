Que protègent les patrouilleurs russes en mer Noire près de la Crimée

Le troisième patrouilleur du projet 22460 est arrivé dimanche 18 juin dans le port de Balaklava, à Sébastopol, en vue de renforcer la garde côtière du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) en péninsule de Crimée. Deux patrouilleurs du même projet, l'Izumroud et l'Améthyste, ont déjà été déployés en Crimée. Selon le chef du département frontalier du FSB en Crimée, Youri Zviryk, les navires vont protéger des installations russes d'exploitation d'hydrocarbures en mers Noire et d'Azov.

«L'une des principales tâches de la garde côtière et du quartier général opérationnel déployé sur la base de gestion est la protection des structures économiques [y compris des plateformes de forage, ndlr], situées sur les plateaux continentaux [en mers Noire et d'Azov, ndlr]», a déclaré M. Zviryk.

Auparavant, M. Zviryk avait indiqué que l'équipage du Provorniy avait, dans des conditions difficiles, opéré le transfert du patrouilleur de Saint-Pétersbourg à Balaklava, ce qui représente plus de 3.000 kilomètres sur des rivières et des canaux et plus de 250 milles nautiques en mers d'Azov et Noire.

«Je suis sûr que l'équipage du Provorniy fournira une protection fiable des frontières en Crimée», a déclaré le chef du département frontalier du FSB en Crimée lors de la cérémonie d'accueil du patrouilleur.

© Sputnik. Alexander Kondratyuk La première étape des manœuvres militaires des forces spéciales russes prend fin en Crimée

Au total, six patrouilleurs du projet 22460 opèrent en mers Noire et d'Azov, trois dans chacune des mers. Trois navires stationnés à Novorossiisk protègent les frontières et les installations économiques russes en mer d'Azov et les trois autres opèrent en mer Noire et sont basés dans le port de Balaklava, a fait savoir M. Zviryk.

© Sputnik. Maks Vetrov La Russie achève des exercices antiterroristes d’envergure en Crimée

Les patrouilleurs du projet 22460 Okhotnik (Chasseur) sont construits dans le chantier naval de Saint-Pétersbourg Almaz. Le déplacement d'eau du navire est de 700 tonnes, il mesure 62,4 mètres par 11 et sa vitesse maximale est de 25 nœuds. L'équipage du bateau est en mesure de rester en mer de façon autonome pendant 30 jours. Le bâtiment est équipé d'un héliport, de systèmes d'artillerie et de mitrailleuses.