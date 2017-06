De l’équipement ultramoderne pour le personnel des sous-marins de 4e génération

© Sputnik. Igor Zarembo La Marine militaire russe recevra 40 nouveaux navires en 2017

La marine russe a annoncé avoir terminé un essai concluant en conditions réelles du SSP-M, un équipement de protection et de sauvetage des marins, a indiqué le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Dygalo.

Le test a eu lieu dans les eaux de la base navale russe de Novorossiisk, dans le sud-ouest de la Russie. Six marins vêtus d'un SSP-M sont sortis avec succès à travers le lance-torpilles d'un sous-marin.

ВМФ России впервые испытал новейшее спасательное снаряжение подводника «ССП-М» в реальных условиях моря https://t.co/oX7bH0crM0 pic.twitter.com/5wn3vdQmof — Toomas Leppik (@T00MA5) 19 июня 2017 г.

D'après le projet, le SSP-M devrait équiper des sous-marins nucléaires et des sous-marins diesel-électrique de 4ème génération. L'équipement permet de sauver l'équipage et peut également être utilisé par le service des opérations de recherche et de sauvetage à une profondeur allant jusqu'à 220 mètres.

Les marins vêtus d'un SSP-M peuvent notamment sortir d'un sous-marin endommagé sans appareil respiratoire, grâce à une «capuche» hermétique qui ne laisse pas l'eau pénétrer à l'intérieur.