Le Drian reste muet à propos de la discrimination des médias russes en France

Aujourd'hui, pour la première fois en tant que ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou. Cet événement a réuni, par ailleurs, de nombreux journalistes, y compris les représentants des médias français, qui ont pu y participer librement.

À cet égard, Sputnik s'interroge sur l'asymétrie que l'on observe dans le traitement des médias russes et occidentaux. Alors que les journalistes français n'ont aucun problème pour faire leur travail Moscou, Sputnik et RT sont qualifiés par le Président de la République d'«organes d'influence et de propagande mensongère» et se sont vu refuser l'accès à plusieurs conférences de presse.

«Il y a, maintenant dans cette salle, beaucoup de journalistes étrangers, mais pourquoi ont-ils été autorisés à assister à de tels événements en Russie, alors que les correspondants de Sputnik et de RT ne peuvent pas exercer leur travail librement et font face à des accusations de propagande sans aucune preuve, bien que Sputnik ait toujours été prudent et n’ait jamais publié de fake news sur la personnalité d’Emmanuel Macron?», a demandé une journaliste de Sputnik au chef de la diplomatie française.