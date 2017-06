Extrême-Orient russe: 12.000 ha de forêts ravagés par le feu en 24 heures

Les pompiers luttent contre le feu qui a embrasé près de 12.000 hectares de taïga ces dernières 24 heures, a annoncé le département des forêts de l'Extrême-Orient russe.

Selon le département, les incendies les plus intenses se sont déclarés en Yakoutie, le feu ayant déjà détruit plus de 10.000 hectares de forêts. Des feux de forêt ont été également enregistrés dans les régions de l'Amour, de Khabarovsk, de Magadan et de la Tchoukotka.

Lors de ces dernières 24 heures, 333 pompiers, 32 véhicules spécialisés et six avions bombardiers d'eau ont été impliqués dans la lutte contre les flammes. Vendredi matin, seulement deux incendies de forêt sur 48 étaient éteints en Yakoutie.

Selon le département des forêts, 1129 incendies de forêt ont été enregistrés sur une superficie de 231.000 hectares depuis le début de la saison à risque 2017. Lors de la même période en 2016, il y a eu 987 incendies qui ont embrasé plus d'un million d'hectares.