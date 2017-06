Vladimir Poutine félicite les musulmans russes pour l’Aïd el-Fitr

Le Président russe Vladimir Poutine a félicité les musulmans russes à l'occasion de la fête d'Aïd el-Fitr, relate le site officiel du Kremlin.

M. Poutine a remarqué que l'Aïd el-Fitr était une fête religieuse de premier plan, célébrée depuis des siècles par les adeptes de l'islam dans le monde entier.

«Concluant le mois sacré de Ramadan, elle a un sens moral profond et incarne la joie du renouvellement, l'aspiration au développement personnel, la volonté de faire le bien et d'aider ceux qui en ont besoin», a souligné le chef de l'État.

Le président a ajouté qu'il était «heureux que les musulmans russes soient respectueux du riche patrimoine spirituel et historique de leurs ancêtres et le préservent pour la jeune génération.

«La participation des organisations musulmanes à la vie sociale et culturelle du pays, la réalisation d'importantes initiatives caritatives, éducatives, pédagogiques, et patriotiques méritent le respect le plus sincère», a déclaré M. Poutine.

© AP Photo/ Emrah Gurel, File À Istanbul, des musulmans demandent que Sainte-Sophie redevienne une mosquée

Il a également souligné le rôle essentiel des musulmans dans le maintien de la paix et de la concorde au sein de la société russe, ainsi que dans le renforcement de l'amitié et de la compréhension mutuelle entre les gens.

L'islam est une des religions traditionnelles de la Russie. La proportion des musulmans est comprise entre 13 et 15 % de la population russe.