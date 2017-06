Presque 2.000 hôtels et 370 restaurants à Sotchi prêts à accueillir la Coupe du Monde 2018

«Aujourd'hui, Sotchi a plus de 1.900 hôtels classifiés. C'est plus que suffisant pour accueillir la Coupe du Monde 2018», a déclaré le maire adjoint de Sotchi, Sergueï Iourtchenko, lors d'une conférence de presse, dimanche 25 juin.

© AP Photo/ Daniel Maurer La chaîne ARD diffuse de nouveaux fakes sur les préparatifs de la Coupe du Monde en Russie

Il a noté que les préparations grandioses pré-olympiques ont «permis d'augmenter la capacité hôtelière de 24.000 chambres».

«Maintenant, nous sommes capables d'accueillir n'importe quel évènement à Sotchi, y compris la Coupe du Monde de la FIFA 2018, ayant un nombre suffisant d'hôtels classifiés», a souligné le responsable.

Par ailleurs, selon lui, 370 cafés et restaurants de Sotchi sont indiqués dans la feuille de route et sont recommandés par la FIFA pour les participants et les visiteurs de la Coupe du Monde.

La Coupe du Monde de football aura lieu en Russie entre le 14 juin et le 15 juillet 2018, pour la première fois dans l'histoire du pays.