La première chanson de Maria Zakharova consacrée à l’amour performée en public

Le chanteur russe Alexandre Kogan a interprété le morceau «Je te cherche», dont les paroles ont été écrites par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, lors de la cérémonie de clôture du Festival international du film de Moscou.

Selon Mme Zakharova, cette chanson, consacrée à l'amour et à la quête d'un rêve, est la première qu'elle a écrite.

«Le texte et la mélodie ont fait leur apparition il y a environ un an et demi. C'était ma première tentative de composer un poème pour de la musique. Je m'étais rendue compte que je n'étais pas musicienne et qu'il me serait difficile d'expliquer comment je voyais la chose. D'autant plus que la composition est lyrique, consacrée à l'amour», a indiqué M.Zakharova.

Et d'ajouter que la chanson était en quelque sorte autobiographique, car «notre vie est la quête d'un rêve dans sa réalisation».

Maria Zakharova a également écrit les paroles d'une autre chanson, «Rendez la mémoire», interprétée le 22 juin pour l'ouverture du Festival international du film de Moscou.