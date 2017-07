Russie: un bus entre en collision avec un camion, 14 morts

Un bus transportant 28 personnes qui assurait une liaison entre Samara, sur le fleuve Volga, et Ijevsk, à environ 900 kilomètres à l'est de Moscou, a percuté un camion, suite à quoi il s'est renversé et a pris feu, a annoncé le ministère de l'Intérieur de la république russe du Tatarstan.

L'accident, qui s'est produit à 00h40 heure de Moscou (21:40 GMT) a fait 14 morts, dont deux enfants, a informé le Comité d'enquête régional, ajoutant que 12 personnes étaient hospitalisées.

«Aucune piste n'est à ce moment écartée. Le conducteur a pu être aveuglé par les phares, s'endormir au volant ou perdre le contrôle du véhicule lors d'un dépassement», a indiqué à Sputnik Elvira Gazizova, représentante du Comité d'enquête du Tatarstan.

Les conducteurs du bus et du camion ont survécu à l'accident et pourraient être arrêtés en lien avec l'accident.

Le 2 juin a été décrété journée de deuil dans la république.