Après la pluie, le beau temps: l’économie russe sort finalement de la crise

«Un vent d'optimisme souffle sur l'économie mondiale», annonce dans son dernier rapport la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface). Ainsi, selon l'organisme qui a réalisé une analyse détaillée et minutieuse de 13 secteurs d'activité dans 24 pays représentant environ 85% du PIB mondial, le 2e trimestre marque un nouveau départ pour l'Europe et la Russie.

Si l'économie russe connaissait depuis quelque temps une récession économique, elle semble rebondir actuellement avec une évaluation améliorée au niveau B (risque assez élevé) au lieu du niveau C, caractérisé comme «très élevé».

Par ailleurs, les spécialistes de la Coface ont pu constater une progression des investissements et de la production industrielle, tandis que les ventes au détail ne baissent plus grâce à un niveau d'inflation maîtrisé et fixé à 4% environ.

En outre, depuis quelque temps, plusieurs secteurs connaissent une embellie. Notamment, il s'agit de l'industrie automobile dont l'évaluation est revue dans le vert depuis le début de la crise.

Cette reprise de l'économie russe devrait permettre une hausse de l'emploi et des salaires, ce qui à son tour améliorera la situation économique des pays de la CEI, dépendants de la Russie dans certains domaines, notamment en termes d'échanges commerciaux.

La Coface a pour son objectif primordial d'examiner la situation économique sur le marché mondial en réalisant le classement de 160 pays sur une échelle de 8 niveaux dans l'ordre de risque croissant allant du niveau A1 (risque très faible) au niveau E (risque extrême).