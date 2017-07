La Russie lance une collection de pièces consacrées à la Coupe du Monde 2018

La Banque de Russie a émis le 4 juillet quatre pièces d'argent commémoratives de 3 roubles et une pièce commémorative en métaux non précieux d'une valeur nominale de 25 roubles consacrées à la Coupe du Monde FIFA 2018, qui aura lieu en Russie.

Sur le dos des pièces d'argent on voit la trajectoire stylisée d'un ballon de football, qui sépare l'image d'un joueur avec un ballon et les monuments des villes russes hôtes de l'évènement: Volgograd avec le monument à la Mère-Patrie, Nijni-Novgorod avec son Kremlin, Rostov-sur-le-Don avec sa Stèle en souvenir des libérateurs de la ville et Samara avec la fusée Soyouz. Le tirage de chaque pièce est de 24.000 pièces.

ЦБ выпустил памятные монеты к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций 2017 года https://t.co/rLIq7pvZfv pic.twitter.com/UH77fI4YKE — Московский Житель ✏ (@urannews) 18 января 2017 г.

Le dos des pièces de 25 roubles en version normale contient une image en relief de la Coupe du monde de football. La même coupe, mais exécutée en couleur, se retrouve sur les pièces en version exclusive. La version normale est tirée à 19,75 millions d'unités et la version exclusive à 250 000.

La première Coupe du Monde de football jamais organisée en Russie se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018. Les matchs du tournoi auront lieu à Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.