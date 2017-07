Poutine: les missiles russes dernier cri ont prouvé leur efficacité en Syrie

Commentant l'utilisation des missiles de croisière Ch-101 lors de l'élimination des positions de Daech en Syrie, le chef d'État russe Vladimir Poutine a affirmé qu'ils avaient prouvé leur efficacité.

«En ce qui concerne l'utilisation de nos armes, y compris dans la lutte contre les terroristes en Syrie, je voudrais remercier les militaires et les constructeurs de nos missiles de croisière dernier cri Ch-101. Leur utilisation a démontré un très haut niveau de sécurité de fonctionnement», a déclaré le dirigeant russe, ajoutant que ces missiles étaient «sophistiqués et très puissants avec leur portée de 4.500 kilomètres».