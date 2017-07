Le célèbre peintre russe Ilya Glazounov est décédé

Ilya Sergueïevitch Glazounov, grand artiste russe né le 10 juin 1930 à Saint-Pétersbourg, alors Leningrad, s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 juillet, ont annoncé à Sputnik ses proches. Selon sa fille, Vera Glazounova, il est mort d'insuffisance cardiaque.

Le Président russe, grand ami de l'artiste, a présenté ses condoléances aux membres de sa famille. Le patriarche russe Cyrille a également exprimé ses condoléances aux amis et aux proches de Glazounov, et a prié pour le repos de son âme.

Илья Глазунов: Да, я — монархист, я — православный и безумно люблю Россию https://t.co/8REVwLlqHW pic.twitter.com/MZf6JgVUSX — Телеканал Царьград (@tsargradtv) 9 июля 2017 г.

​La Patrie, le peuple, son histoire et son esprit ont été les objets principaux de l'artiste…

Илья Глазунов. Картина "Русская красавица". Героиня напоминает первую жену Нину, трагически погибшую. pic.twitter.com/87QcF7NHXf — Здесь (@Nepostoronniy) 9 июля 2017 г.

​«Une jolie fille russe», 1968

​«La ville», 1977

Картина «Земля – 1945 год» (1986). Автор Илья Глазунов pic.twitter.com/YmNy4xeoVZ — Галерея Глазунова (@glazunovgallery) 8 мая 2016 г.

​«La Terre — 1945», 1986

Ilya Glazounov est Artiste du peuple de l'URSS, membre de l'Académie des beaux-arts de Russie, et chevalier de l'Ordre du Mérite pour la Patrie et monarchiste. Il a fondé et dirigé l'Académie des beaux-arts Glazounov. En 2010, il a reçu le prix Alexandre Nevski.

Сегодня на 88 году жизни скончался прославленный российский художник Илья Глазунов.

"Вечная Россия" — одна из его самых известных картин. pic.twitter.com/lUBJFi5kMs — Максим Дементьев (@MaxDementiev) 9 июля 2017 г.

​«La Russie éternelle», 1988

Картина "Храни Бог Россию". 1999 г. Художник Илья Сергеевич Глазунов pic.twitter.com/X0omtE16fe — Андрей Грин (@Green_Andrey) 16 февраля 2016 г.

​«Que Dieu bénisse la Russie», 1999

Sa peinture de style réaliste est surtout consacrée aux sujets historiques et religieux. Dans les années 1960, il a été envoyé en Italie par le régime soviétique où il est devenu populaire en peignant les portraits des vedettes de l'époque.