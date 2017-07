Lavrov: «comment cette dame peut savoir les choses que j’aime, on ne se connaît pas»

© REUTERS/ Brendan Smialowski Lavrov sermonne de nouveau des journalistes

Répondant aux questions des journalistes lors de son point de presse à l'issue des négociations avec le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, Sergueï Lavrov a évoqué la déclaration de la porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert.

«Comment cette dame peut savoir les choses que j'aime, on ne se connaît pas», a lancé M.Lavrov ajoutant que «personne ne devrait prendre les devants mais, dans le même temps, personne ne devrait être à la traîne dans le suivi d'événements réels. Cela n'aide pas non plus dans la profession de diplomate».

Auparavant, la porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert, avait affirmé que M.Lavrov «aimait parler» et «prendre les devants».