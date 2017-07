Le mystère de la «lady in red» dans la voiture de Poutine décelé

© AFP 2017 DMITRY KOSTYUKOV Le mystérieux compagnon de Poutine enflamme l’imagination des médias

Alors que les spéculations vont bon train sur l'identité du passager de la voiture du Président russe, en visite au monastère de Valaam, en Carélie, le journaliste russe Dmitri Sokolov a décelé le rôle de ce «compagnon» dans un reportage pour le journal Komsomolskaïa Pravda . Et si Vladimir Poutine reste très discret sur sa vie privée, le compagnon mystérieux qui a fait tant de buzz serait en fait là pour des raisons professionnelles…

Pour pénétrer ce mystère, revenons un peu sur les habitudes vestimentaires de Vladimir Poutine: il est toujours sans veste au volant, l'enlève avant le voyage et l'enfile en sortant. Ainsi, sortant de sa Mercedes en Carélie, le Président s'est dirigé vers la porte arrière pour prendre sa veste. À ce même moment, un autre agent de sécurité est sorti par une autre porte et a fait le tour du véhicule avec la veste du Président.

«Et l'autre agent de sécurité la pointe du doigt à Poutine — comme pour lui signaler que la veste est là et qu'il peut l'enfiler», explique le journaliste.

Anticipant les questions portant sur un objet semblable à un sac de couleur rouge, le correspondant invite à le regarder de plus près: ainsi, on peut apercevoir qu'il s'agit d'une grande mallette dans laquelle on transporte, par exemple, des livres saints. Selon lui, il pourrait contenir un cadeau à l'intention de Poutine.

De même, le journaliste s'est rappelé une histoire récente, toujours concernant la veste du Président:

«Il y a eu un incident ridicule au sommet du G20 lorsque Poutine, ayant été retenu à une rencontre avec Trump, était arrivé en retard à un dîner officiel et avait alors enfilé sa veste en marchant. Bon, il n'aime pas être débraillé.»

Le porte-parole du Président, Dmitri Peskov, a affirmé auparavant qu'il s'agissait d'un agent de «sécurité», mais la déclaration n'a fait qu'alimenter l'imagination du public, estime le journaliste.

Ce mardi 11 juillet, le dirigeant russe s'est rendu en visite en Carélie, au monastère de Valaam. Par la suite, la vidéo suivante a fait le tour des médias russes: on y voit M.Poutine quitter le volant d'une Mercedes et ouvrir la porte passager. On aperçoit ensuite une personne qui ne descend pas de la voiture mais indique avec le doigt quelque chose au Président.

Médias et internautes ont rapidement spéculé sur l'identité de la personne assise sur le siège arrière de la voiture. Parmi les théories, on évoque une femme en robe rouge qui a refusé la proposition du Président de quitter la voiture ou encore un personnage concret, possiblement le directeur de la compagnie pétrolière russe Rosneft, Igor Setchine.