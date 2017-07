Le nouvel épisode «cosmique» de Masha et Michka fait rêver le chef de l’ISS

Le nouveau 65ème épisode du dessin animé populaire russe «Mashka et Michka», nommé «Le contact établi», vient de sortir ce vendredi. Il y a néanmoins un chanceux qui a pu voir cet épisode «cosmique» avant les autres, et ce fut le chef de la Station spatiale internationale Fedor Yourchikhin, a annoncé le service de presse Animacord.

Ainsi, quelques jours avant la sortie de l'épisode, ce dernier a été envoyé dans l'espace par l'équipe des réalisateurs de «Masha et Michka» et la Corporation d'État Roskossmos.

Sur la vidéo, publiée sur Youtube dans la chaîne de Roskossmos, l'on peut voir M.Yourchikhin qui regarde cette avant-première et adresse ses salutations aux Terriens.

«Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle car l'on peut regarder le nouvel épisode de "Masha et Michka", et que celui-ci est cosmique. On le regarde partout dans le monde, en Antarctique, au Vatican et maintenant dans l'espace», a-t-il relaté.

«Macha et Michka» est une série de dessins animés comiques russes en animation 3D créée en 2009 par le studio Animaccord. Chaque épisode dure entre sept et huit minutes et raconte les histoires de deux amis, une fillette et un ours. La série a été traduite en plusieurs langues et fait partie des dessins animés préférés des enfants.

Suite à son carton sur YouTube, le dessin animé russe a été acheté par Netflix, Turner, KIKA, France Télévision, Sony Music, NBC Universal et Televisa. Il connaît un succès sans précédent auprès des spectateurs anglophones.