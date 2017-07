La corvette russe «Parfaite» désormais en service dans la Flotte du Pacifique

Une cérémonie de levée du pavillon russe s'est tenue jeudi sur la toute nouvelle corvette russe Sovershennyy, arrivée à Vladivostok, a annoncé le service de presse de la Flotte du Pacifique.

Vladivostok a accueilli un nouveau navire venu grossir les rangs de la Flotte du Pacifique, la corvette Sovershennyyhttps://t.co/U05Q8LRspH pic.twitter.com/xEAM7eqWUW — Sputnik France (@sputnik_fr) 20 июля 2017 г.

​«Après la signature de l'acte d'acquisition de la corvette et la levée du pavillon, le vaisseau a été enregistré dans les rangs de la marine russe et mis en service dans la Flotte du Pacifique», indique le communiqué du service de presse.

Début juin se sont achevés les essais de navigation du Sovershennyy, lors desquels tous les systèmes et armements du navire ont été vérifiés.

La corvette est le premier navire de classe 20380, conçu par le chantier naval de l'Amour, situé à Komsomolsk-sur-l'Amour, dans l'est de la Russie. Le vaisseau est armé de missiles guidés de la marine russe et est destiné à participer aux patrouilles, aux combats contre les navires et les sous-marins, ainsi qu'à aider les troupes de marine au cours d'opérations amphibies.

Les principes de base des corvettes sont la polyvalence, la taille réduite, la furtivité, l'automatisation des systèmes et les capacités de survie améliorées. Le cycle de vie du Sovershennyy est de 30 ans.