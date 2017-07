La CIA félicite Sputnik d’économiser de l’argent à l’État russe

La rédactrice en chef de Sputnik et de la chaîne de télévision RT Margarita Simonian a commenté le «compliment» du directeur de la CIA Mike Pompeo adressé à Sputnik et à RT qui chercheraient, selon lui, à mettre les bâtons dans les roues aux Américains, y compris dans le dossier syrien.

Глава ЦРУ похвалил нас за то, что мы экономим деньги российскому государству. Я серьезно. https://t.co/YrOazT8r8e — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 июля 2017 г.

​

«Le chef de la CIA nous a félicités de faire économiser de l'argent à l'État russe. Je suis sérieuse», a écrit Mme Simonian sur son compte Twitter.

Mike Pompeo a récemment déclaré que Moscou avait appris à rendre ses moyens d'influence plus efficaces et a lié ce constat avec une certaine «doctrine» dont la création serait attribuée au chef d'état-major russe Valeriï Guerassimov.Selon le haut responsable américain, elle consisterait dans le fait qu'«il est possible de gagner les guerres avec le minimum de coups tirés».

«C'est-à-dire, à l'aide de moyens purement non militaires. Ce qui se passe. Grâce aux actions dans le cyberespace, aux chaînes d'actualités comme RT et Sputnik ainsi qu'aux autres outils de «soft power», les moyens pour exercer une influence ont été considérablement réduits», a lancé M.Pompeo.