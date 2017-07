Vladimir Poutine dévoile son pseudonyme reçu à l’école de renseignement

Aujourd'hui, le Président russe a rencontré des élèves d’un centre d’éducation à Sotchi. Répondant à l'une de leurs questions sur les médias sociaux et les surnoms sur Internet, Vladimir Poutine a révélé son ancien pseudonyme.

Le 21 juillet, lors d'une rencontre avec des étudiants du centre d'éducation Sirius à Sotchi, le président russe Vladimir Poutine a révélé le pseudonyme dont il se servait quand il travaillait pour le renseignement russe.

«Quand je faisais mes études à l’école de renseignement, j’avais comme pseudonyme Platov. Nous y avions tous des pseudonymes, car il faut un certain niveau de conspiration pour ce travail. Et maintenant pourquoi [on a besoin des pseudonymes, ndlr]? De quoi se cache-t-on?», a déclaré le numéro un russe.

Dans les années 80, Vladimir Poutine a travaillé pour le Service des renseignements extérieurs (SVR). Il a notamment été en poste en République démocratique allemande