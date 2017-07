Vladimir Poutine révèle ses goûts musicaux

Lors d'une rencontre avec des élèves du centre d'éducation Sirius à Sotchi, le Président russe Vladimir Poutine a avoué qu'il écoutait avec plaisir la musique de célèbres compositeurs russes et étrangers classiques, et particulièrement de Mozart et de Schubert dans l'interprétation de Liszt.

«J'ai toujours écouté avec plaisir et continue d'écouter ce qu'on appelle la musique classique populaire: Bach, Beethoven et Mozart, bien sûr. Pour moi, en tout cas, Mozart est le plus grand. Parmi nos compositeurs [russes], j'écoute Rachmaninov. Schubert, Liszt. La Sérénade de Schubert est magnifique, j'aime beaucoup cette œuvre: Schubert interprété par Liszt», a déclaré le Président.

© Sputnik. Michael Klimentyev

Vendredi 21 juillet, le numéro un russe a rencontré des élèves de l'équipe estivale du centre d'éducation Sirius à Sotchi. Créé par la fondation Talent et succès à l'initiative de Vladimir Poutine en décembre 2014, ce centre a pour but de trouver et soutenir dans le domaine professionnel des enfants de toute la Russie talentueux, ayant des capacités exceptionnelles dans les domaines de l'art, du sport et des sciences naturelles.

Le Président lui-même préside le conseil de l'administration du centre.