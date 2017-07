«Je ne suis pas en sucre»: pourquoi Poutine n'avait pas de parapluie le 22 juin

Il pleuvait très fort le 22 juin sur la capitale russe lorsque le Président russe a déposé des fleurs sur la tombe du Soldat inconnu pour honorer la mémoire des soldats tombés lors de la Grande Guerre patriotique. Malgré tout, Vladimir Poutine ne s'est pas protégé sous un parapluie.

La pluie l'a pris au dépourvu, a confié le Président, et ainsi être sans parapluie n'était pas une façon particulière de rendre hommage aux soldats disparus:

«Tout d'abord, la pluie a la particularité de se déclencher sans prévenir. Et puis, je ne pense pas que ceux qui se protégeaient sous des parapluies aient montré un manque de respect ou n'aient pas respecté d'une quelconque façon le protocole», affirmé M.Poutine répondant aux questions des élèves du centre d'éducation Sirius à Sotchi.

© Sputnik. Michael Klimentyev Ce comportement inapproprié qui a appris Poutine à respecter les autres

«Cela ne m'est même venu à l'esprit de me réfugier sous un parapluie lorsqu'on était en train de déposer cette couronne de fleurs. Je n'ai pris aucune décision, je n'y ai pas tout simplement pensé. Je ne suis pas en sucre, donc je ne me serais pas dissous», a fait remarquer le chef du Kremlin.

Vendredi 21 juillet, le numéro un russe a rencontré des élèves de l'équipe estivale du centre d'éducation Sirius à Sotchi. Créé par la fondation Talent et succès à l'initiative de Vladimir Poutine en décembre 2014, ce centre a pour but de trouver et soutenir dans le domaine professionnel des enfants de toute la Russie talentueux, ayant des capacités exceptionnelles dans les domaines de l'art, du sport et des sciences naturelles.

Le Président lui-même préside le conseil de l'administration du centre.