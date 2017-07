La Russie dévoile les détails de son futur drone de frappe, en cours de fabrication

Le tout nouveau drone russe sera assez semblable à l'américain X-47B, et ne sera pas inférieur en capacités et en caractéristiques aux appareils sans-pilotes américains et européens. Cela a été relevé par l'expert russe, en commentant les photos d'un nouveau drone russe lourd apparues sur la Toile. M.Fedoutinov a également dévoilé que l'appareil était élaboré dans le cadre du projet Okhotnik-B (Chasseur-B) et que sera probablement ajouté le concept «d'ailes volantes» par les constructeurs d'avions militaires russes Soukhoï et MiG.

«Sur la base des données de la masse du drone au décollage, on peut supposer qu'il est semblable dans ses caractéristiques au drone américain X-47B élaboré par Northrop Grumman Corporation. Il peut voler à grande vitesse subsonique, opérer dans un rayon allant jusqu'à 4.000 kilomètres, ainsi que porter une variété de charges, y compris des moyens de frappe, pesant jusqu'à deux tonnes», a précisé M. Fedoutinov.

Auparavant, les informations sur les constructeurs du drone ont aussi été confirmées par l'ex-directeur de la société aéronautique russe United Aircraft Corporation, Mikhail Pogosyan. Selon lui, le nouveau drone, d'une masse d'environ 20 tonnes, sera créé par Soukhoï en collaboration avec la société de construction aéronautique MiG.

Il est prévu que des essais en vol du nouvel aéronef sans pilote russe commenceront en 2018. En 2020, il pourra être adopté par l'armée russe.