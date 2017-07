Le nouveau satellite russe pour surveiller les incendies transmet ses 1ères images

Le nouveau vaisseau spatial russe, Kanopous-V-IK, doté d'une caméra infrarouge pour détecter les feux de forêt, a transmis les premières images de la surface de la Terre, a signalé le 28 juillet l'agence spatiale russe Roscosmos. Le principal avantage du satellite tient dans sa capacité unique à détecter des départs de feu sur une zone de 25 mètres carrés.

Получены первые снимки участков земной поверхности от космического аппарата «Канопус-В-ИК» – https://t.co/y3p0UXdZpo pic.twitter.com/MG3PZnnTqG — РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 июля 2017 г.

«Aujourd'hui, le 27 juillet, les premières images de la surface de la Terre ont été obtenues. Selon les estimations préliminaires des experts, la qualité des images répond aux exigences du client», indique le communiqué de l'agence.

Le satellite conçu, en outre, pour la surveillance en temps réel des catastrophes d'origine humaine et naturelle a été lancé le 14 juillet depuis le cosmodrome de Baïkonour. Le 26 juillet, certains équipements spéciaux et la transmission radio de données à grande vitesse du Kanopous-V-IK ont été testés avec succès. De plus, les équipements du satellite permettent d'obtenir des informations qualitativement nouvelles grâce à une meilleure résolution et un large balayage de 2.000 kilomètres.