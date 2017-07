Défilé naval à Saint-Pétersbourg à l'occasion du Jour de la marine russe (vidéo)

Presque 40 navires et sous-marins, ainsi que 40 avions des Flottes de la Baltique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne prennent part dimanche à un défilé naval dans les eaux de la Neva consacré au Jour de la marine russe.

Saint-Pétersbourg organise dimanche une parade navale consacrée au Jour de la marine russe.

Pour la première fois dans l'histoire des parades navales à Saint-Pétersbourg, plus de 5.000 marins des Flottes de la Baltique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne ainsi que 40 navires et sous-marins et 40 avions et hélicoptères participent au défilé, a noté le ministère russe de la Défense.

Défilé naval dans les eaux de la Neva consacré au Jour de la marine russe © Sputnik. Alexeï Nikolsky

Vladimir Poutine, Président russe et commandant en chef de l'armée, inspectera les troupes, saluera les marins et prononcera un discours important pour l'occasion. Le Président observa le défilé naval depuis une tribune sur le quai.