Une immense baleine coincée dans l’embouchure d’un fleuve en Russie (vidéo)

Une immense baleine boréale de 13 mètres a été prise au piège dans l'embouchure d'un fleuve, sur l'île de grande Chantar, dans le kraï de Khabarovsk, en Russie, relatent des médias russes. L'embouchure étant trop étroite, le mammifère marin n'est pas capable ni de retourner vers la mer, ni d'aller jusqu'au lac, d'où le fleuve prend sa source.
La baleine a dû entrer dans le fleuve lors de la marée haute nocturne, estiment certains membres de l'organisation Zapovednoye Priamurye. Au moment de la marée basse, le mammifère marin s'est échoué.
Начался прилив. Кит кровит, но жив. Надеемся, что когда вода поднимется, он сможет выйти в море. Правда сегодня по прогнозу прилив дневной прилив невысокий, так что может и не сможет выйти. Тогда будем надеется, что он продержится еще в течение вечернего отлива, а ночью должен быть высокий прилив. Поражает позиция ученых и сотрудников нацпарка, которые стоят рядом с нами и смотрят, как кит мучается. Они и нам ничего не разрешают делать и сами на себя ответственность брать не хотят. Из Москвы ученые написали, что надо сделать, чтобы облегчить его страдания, пока он на мели, но они нам не дают это делать. А еще ученые написали: "Будет супер круто, если возьмете кусочек кожи. Нам каждый образец кита для генетики — на вес золота". Пока был максимальный отлив можно было спокойно подойти к киту на лодке и взять образец, но местные ученые опять стали перекладывать ответственность и отнекиваться. В общем, так никто это и не сделал, хотя мы уж тут всех на уши подняли. Просто бесит, что такой уникальный случай можно было использовать, а они — ученые — им не воспользовались. Сослались на то, что они ученые-болотоведы и изучают ботанику, а не китов. #спасикита #mamontcup2017 #Шантары #Шантарскиеострова
Touchant le fond marin, la baleine s'est blessée à la queue qui saigne actuellement, explique le vice-directeur de la Zapovednoye Priamurye, cité par un média russe. Cependant, d'après lui, la baleine reste calme et n'est pas agressive.
Сегодня утром, перед нашим лагерем развернулась трагедия. Ночью кит зашел в протоку на которой мы стоим и застрял тут во время отлива. Сейчас он лежит на мели. Двигаться не может пока. Уже поранил себя в двух местах. Идет кровь. Мы связались с учеными в Москве, изучающими китов, они сказали самое главное не поливать ему воду в дахало и поливать на глаза. Периодически мы подходим к киту на лодке и проверяем его глаза — они пока под водой. Все очень переживают и думают, как спасти кита. Много идей, но пока ничего не получается реализовать. Просто сидим и наблюдаем за ним с берега. Больше фотографий и последние новости у меня в фейсбуке Очень жалко его… #mamontcup2017 #гренландскийкит #Шантары #Шантарскиеострова
Quatre inspecteurs du parc national des îles Chantar et cinq collaborateurs scientifiques s'occupent du mammifère et l'arrosent à l'aide de pompes pour la maintenir en vie avant que n'arrive la marée haute qui est prévue pour la nuit.
Это китенок, детеныш. Ученые из Москвы написали мне и руководству Нацпарка: "Я увидела фото кита. Это же не взрослый кит и даже "не молодой", это детеныш!! Он, наверно, не больше 5-6 м в длину. Хотя хвоста и стоит остерегаться, но безусловно, ему можно и НУЖНО помогать. К такого размера детенышу, конечно, можно и подходить и развернуть его нужно. В общем, пожалуйста, позвольте туристам развернуть детеныша. Туристам же даже не разрешили подойти и взять пробы кожи. Не то что полить китенка! А все рассчитывали на то, что сотрудники НП будут оказывать посильную помощь." Нам тем временем удалось уговорить "ученых-болотоведов" сделать хоть что-то. Они подошли к киту и налили ему воду на глаза. Нам из Москвы нормальные ученые написали, что очень важно, чтобы у него глаза не пересохли и на них надо поливать воду. А так, они стоят рядом и обсуждают кита и посмеиваются над блогерами. Типа мы тут зря за кита и науку переживаем. До нас долетают обрывки их фраз. Такие герои они у самих себя получаются. Противно… Надеюсь, что руководство Нацпарка все же решится что-то сделать… #спасикита #mamontcup2017 #гренландскийкит #Шантары #Шантарскиеострова
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