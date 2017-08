La baleine qui était coincée dans l’embouchure d’un fleuve en Russie retrouve la liberté

La baleine boréale qui était coincée pendant de longues heures dans l’embouchure d’un fleuve dans le kraï de Khabarovsk, en Russie, a enfin été libérée et regagne en ce moment la mer.

Le ministre russe des Ressources naturelles et de la Protection de l'environnement, Sergueï Donskoï, a déclaré via son compte Facebook que la baleine qui était piégée dans l'embouchure d'un fleuve sur l'île de grand Chantar, en Russie, avait enfin retrouvé la liberté:

«Un grand merci à tous ceux qui y ont participé et à tous ceux qui s'inquiétaient pour la baleine qui s'était échouée. Vladimir Andronov, directeur du parc national des îles Chantar, vient d'annoncer que la baleine avait quitté l'embouchure du fleuve pour la mer lors de la marée haute. Les collègues [du directeur du parc national, ndlr] l'ont accompagné [la baleine, ndlr] jusqu'au bord et ils la suivront plus loin! La baleine est sauvée».

Большое спасибо всем, кто участвовал и переживал за кита, севшего на мель! только что позвонил директор нацпарка "Шантар… Опубликовано Сергей Донской 10 августа 2017 г.

Auparavant, les médias ont relaté qu'une immense baleine boréale avait été prise au piège dans l'embouchure d'un fleuve, sur l'île de grande Chantar, dans le kraï de Khabarovsk, en Russie. L'embouchure étant trop étroite, le mammifère marin n'était pas capable ni de retourner vers la mer, ni d'aller jusqu'au lac, d'où le fleuve prend sa source.

D'après certains membres de l'organisation Zapovednoye Priamurye, la baleine a dû entrer dans le fleuve lors de la marée haute nocturne. Au moment de la marée basse, le mammifère marin s'est échoué.

Plus tôt, il avait été signalé qu'une opération de sauvetage de la baleine avait été mise en place. Le ministère russe des Situations d'urgence avait envoyé un hélicoptère avec des sauveteurs sur les lieux.