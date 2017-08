Russie: le système de formation des pilotes modifié compte tenu de l’expérience syrienne

Le général Viktor Bondarev a admis dans un entretien à la chaîne de télévision des forces armées russes Zvezda que l'expérience syrienne avait apporté des correctifs au système de formation des pilotes.

Le général a confié que des «nouvelles techniques de frappes contre les cibles au sol voyaient le jour» grâce à l'expérience acquise en Syrie.

«C'est une expérience d'une valeur inestimable, nous l'apprécions beaucoup et nous allons l'utiliser dans l'avenir», a-t-il déclaré.

Il a signalé que la modernisation des forces aérospatiales se poursuivait et que plus de 100 avions et environ 300 hélicoptères avaient été livrés aux militaires.

© Sputnik. Ilya Pitalev Opération antiterroriste en Syrie: la phase finale a commencé

Le conflit armé en Syrie fait rage depuis mars 2011. Selon les données de l'Onu, il a fait plus de 220.000 morts. Le 30 septembre 2015, la Russie a entamé des frappes aériennes contre les positions des terroristes en Syrie à la demande du président syrien Bachar el-Assad. Bénéficiant du soutien de Moscou, Damas est parvenu à libérer des djihadistes d'importants territoires et à passer à l'offensive sur des axes clés.

En mars 2016, Vladimir Poutine a ordonné d'évacuer le gros du groupe aérospatial russe qui avait accompli avec succès de nombreuses missions de combat. Néanmoins, la Russie n'a pas renoncé à ses engagements devant le gouvernement syrien en ce qui concerne les livraisons d'armes et la formation de spécialistes militaires. La base aérienne de Hmeimim et la base navale de Tartous continuent de fonctionner en Syrie.