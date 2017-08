Avec des puces sous la peau, ce médecin-cyborg peut manipuler des objets qui l’entourent!

Ouvrir une porte d’un simple geste de la main ou stocker des informations sous la peau est désormais possible grâce au projet ambitieux d’un médecin russe qui s’est fait implanter six puces pour se rendre la vie plus facile.

Le gynécologue-obstétricien de la ville russe de Novossibirsk Alexandre Voltchek a mis au point six puces et les a «installées» sous la peau de sa main, la première en 2014, afin de mieux organiser son quotidien et de se simplifier la vie, relate Sputnik.

Certaines de ces dispositifs lui permettent d'ouvrir la porte de son domicile et de son bureau ou sont en mesure de stocker entre 800 octets et un kilooctet de données.

En outre, une de ces puces contient sa carte de visite, d'autres sont capables de l'identifier sur un ordinateur, conserver des mots de passe, etc.

«En effet, cela est très pratique. Si les puces sont implantées correctement, on ne les sent pas. Au bout de quelques jours, les mouvements deviennent automatiques, à savoir poser la main sur le lecteur de la porte ou celui du tourniquet», a souligné Alexandre Voltchek.

Et d'ajouter que cette technologie n'était plus une surprise pour ses collègues et ses amis mais qu'elle suscitait l'intérêt.