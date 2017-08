A l’école des robots: découvrez comment la Russie forge son avenir

En entrant dans les locaux de «Liga Robotov» («Ligue des robots» en français) on se heurte immédiatement à des bambins de 6-12 ans à l'air occupé avec des robots ou dispositifs sophistiqués entre les mains. Et voici d'autres petits bouts s'affairant autour d'une imprimante 3D ou bien encore un groupe de gamins qui débattent sur la façon de lancer une entreprise et se creusent la tête afin d'inventer une application pour venir en aide aux écoliers. Mais où sommes-nous au fait?

Pas de panique, il ne s'agit pas d'une filiale secrète du KGB. «Liga Robotov» est un projet de formation complémentaire pour les écoliers de 5 à 17 ans, principalement dans les domaines des hautes technologies et de l'entreprenariat. Les centres sont dispersés partout en Russie, de la Sibérie à Moscou, et même à l'étranger (au Kazakhstan).

«Nous élevons une génération d'ingénieurs»: tel est le slogan de l'organisation qui se fixe pour but de former, d'accompagner et de guider celles et ceux qui construiront le futur de la Russie, confie dans une interview à Sputnik Stepan Plokhotnov, directeur général de «Liga Robotov».

Les élèves participent activement aux compétitions internationales, dont la World Robot Olympiad réunissant les projets de construction de Lego Mindstorms, gamme «robotique programmable» de Lego.

«Notre avenir ne nous est pas égal. Le développement des enfants est notre contribution à notre avenir», a souligné M.Plokhotnov.

Sputnik a eu également l'occasion de parler avec de jeunes élèves de «Liga Robotov» qui parviennent à réaliser des projets susceptibles d'améliorer la vie des autres.

Les professeurs de l'école enseignent aux bambins que le fruit de leur travail doit avoir une utilité pour la société et être en mesure de changer pour de mieux le quotidien des autres, comme c'est le cas de David, 9 ans, qui est parvenu à assembler un robot-trieur.

© Sputnik. Sputnik David

Pendant un an, le garçon a mis de côté l'argent de poche et les sous qu'on lui offrait pour acheter les détails Lego nécessaires afin de construire un robot. David a lui-même écrit le programme et amélioré les caractéristiques initiales de la machine. Finalement, il est arrivé à fabriquer un robot dont le mécanisme de fonctionnement pourrait être utilisé pour le tri des déchets. Voici une vidéo où le jeune constructeur montre sa création.

Outre la robotique, «Liga Robotov» enseigne aux enfants les bases de l'entreprenariat. Danila, 10 ans, et sa sœur cadette Kira, qui suivent le programme Kider MBA, ont raconté ce qu'ils faisaient lors de ces leçons expliquant les principes de base du business.

Ces entrepreneurs en herbe élaborent des projets de PME (comment lancer un kiosque de vente de glace), étudient les exemples d'hommes d'affaires à succès, et se creusent la tête pour venir en aide aux autres enfants.

© Photo. «Liga Robotov» Kira et Danila présentent leur projet

Un des projets de Danila consistait à inventer une application visant à faciliter aux écoliers l'apprentissage des matières difficiles, tandis que Kira a développé un projet de transformation d'une école pour répondre aux besoins des élèves handicapés.

Afin de présenter et illustrer leurs idées, les petits recourent à plusieurs logiciels, y compris des programmes de création de modèles en 3D. Malgré leur jeune âge, ils maîtrisent déjà différentes applications techniques et sont heureux de partager leurs connaissances avec des adultes.

© Photo. «Liga Robotov» Les élèves de «Liga Robotov» pendant une leçon de Kider MBA

«Il est important pour nous que le processus d'apprentissage et de travail avec le constructeur ait un sens et incite à réfléchir. Nous voulons que les enfants apprennent à faire quelque chose non seulement en imitant un modèle mais que tout soit dirigé vers la résolution d'une tâche spécifique», a conclu Stepan Plokhotnov.