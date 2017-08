Défilé naval de Saint-Pétersbourg en panorama 360° désormais sur le site de la Défense

Le département de l'information et des communications du ministère de la Défense a annoncé le lancement d'une visite virtuelle 3D du défilé naval du 30 juillet à Saint-Pétersbourg.

Pour la première fois dans l'histoire des parades navales à Saint-Pétersbourg, plus de 5.000 marins des Flottes de la Baltique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne ainsi que 40 navires et sous-marins et 40 avions et hélicoptères ont participé au défilé. Il convient de signaler plus spécialement la participation des croiseurs nucléaire lance-missiles Pierre le Grand et Maréchal Oustinov, du navire de lutte anti-sous-marine Vice-amiral Koulakov et de la frégate Amiral Makarov.

Les internautes ont désormais la possibilité de voir le défilé à vue d'oiseau depuis des endroits inaccessibles aux spectateurs. Le site présente également un panorama de nuit des navires de guerre sur la rade de la Neva.