Les sanctions US impuissantes face à la stratégie de Gazprom

Gazprom n'envisage pas de modifier sa principale stratégie ou de réviser des projets prioritaires en raison de l'alourdissement des sanctions antirusses, lit-on dans le rapport trimestriel de la société.

«Les sanctions introduites pourraient avoir une incidence sur la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de l'entreprise, influencer la conception en cours de certains projets mais, à ce jour, elles ne constituent pas un motif pour que nous infléchissions notre stratégie», peut-on lire dans ce rapport.

Le mercredi 2 août, le Président américain Donald Trump a signé la loi, précédemment adoptée par le Congrès américain, introduisant de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Le Congrès avait recueilli le nombre de voix suffisant pour éviter le possible veto du Président et Donald Trump s'est vu contraint de signer ce document. Le service de presse de la Maison-Blanche avait diffusé deux déclarations dans lesquelles le Président critiquait cette loi et expliquait pourquoi il l'avait tout de même signée.

Ce document permet notamment au Président d'imposer des sanctions aux personnes investissant dans la construction des gazoducs russes d'exportation une somme supérieure à cinq millions de dollars par an ou à un million de dollars en une seule fois. La loi dispose en outre que les États-Unis continueront de s'opposer au projet de construction du gazoduc Nord stream 2 entre la Russie et l'Allemagne.