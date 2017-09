Le ministre de l'Agriculture confirme: la récolte russe battra un record absolu soviétique

Fin 2017, la Russie pourrait avoir récolté plus de 127 millions de tonnes de céréales, battant ainsi un record établi à l'époque soviétique, selon la déclaration du ministre russe de l'Agriculture Alexander Tkachev au gouvernement.

«Aujourd'hui, 85% de la superficie a déjà été récoltée (…) et nous pouvons affirmer avec certitude que nous aurons une récolte record dans l'histoire de la Russie, époque soviétique comprise», a dit le ministre.

En 1978, l'URSS a récolté 127,4 millions de tonnes de céréales, établissant ainsi un record absolu.

«Cette année, nous battrons ce record, je n'en doute pas», a poursuivi M.Tkachev.

La superficie cultivée pour les céréales en 1978 était 2 fois plus importante qu'aujourd'hui: 78 millions d'hectares en 1978 contre 47 millions d'hectares en 2017. Si le pays parvient à récupérer ces terrains, il pourra récolter 100 millions de tonnes supplémentaires, a calculé M.Tkachev.

«Et d'ici 2030, nous pourrons avoir, non pas 120, mais 150 millions de tonnes de céréales. Par conséquent, l'exportation sera non pas de 40 à 45 millions de tonnes, mais dépassera les 70 millions de tonnes. C'est une croissance très importante et également une occasion de gagner plus d'argent», d'après le ministre.

L'agence d'analyse russe SovEcon a récemment revu à la hausse ses prévisions concernant les récoltes de céréales en Russie en 2017. Elles devraient atteindre 133 millions de tonnes.

En 2016, la Russie a déjà rentré la meilleure récolte de blé de toute son histoire récente, soit 115 millions de tonnes.