Un sondage dévoile combien de Russes voteraient Poutine

Selon un sondage de la fondation russe Opinion publique, plus des deux tiers des Russes voteraient pour le chef de l'État sortant, Vladimir Poutine, si l’élection présidentielle avait lieu ce dimanche.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Le Kremlin commente le sondage sur un candidat inexistant au poste de Président russe

67% des citoyens russes voteraient pour Vladimir Poutine si l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche, informe la fondation russe Opinion publique . Les chefs de file du Parti libéral-démocrate de Russie (LDPR) et du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), Vladimir Jirinovski (7%) et Guennadi Ziouganov (4%), font aussi partie du trio le plus populaire parmi les Russes, selon le sondage qui a eu lieu fin septembre.

Seuls 8% des électeurs affirment ne pas vouloir voter, 2% rendraient nul leur bulletin et 9% n'ont pas souhaité répondre. D'autres candidats sont crédités de 1% des intentions de vote.

Au premier trimestre 2016, 71% de la population aurait voté pour Vladimir Poutine, au second 64%. Depuis, cet indicateur reste stable avec de petites variations allant de 60 à 67%.

L'élection présidentielle en Russie se tiendra en deux tours dont le premier se tiendra le 18 mars 2018.