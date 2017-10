Prochains tests opérationnels du brise-glace Ilia Mouromets

Igor Dygalo, porte-parole de la Défense russe pour l'armée de mer, a annoncé que mercredi 4 octobre le brise-glace Ilia Mouromets quitterait les chantiers navals de l'Amirauté, à Saint-Pétersbourg, pour entamer des tests opérationnels.

«Le brise-glace dernier cri Ilia Mouromets entamera mercredi les tests opérationnels. Au cours de ces tests, toutes les caractéristiques et tous les systèmes du navire seront vérifiés définitivement. Cela concerne notamment le fonctionnement des équipements de navigation, radio, de manutention, des systèmes de survie, des propulseurs et des systèmes d'ancres», a annoncé le capitaine de vaisseau Dygalo.

Précédemment, le navire a subi des tests système débutés le 25 août dans des polygones navals dans le détroit de Finlande et au large de la ville de Baltiïsk. Au programme: le décollage et l'appontage d'un hélicoptère et les travaux de manutention.

L'Ilia Mouromets est un navire de classe Icebreaker 6, conçu dans le cadre du projet 21180. Il est doté de moteurs à propulsion électrique de dernière génération fabriqués en Russie et est équipé de matériel supplémentaire pour exécuter des tâches spécifiques, à savoir le transport de marchandises, l'extinction d'incendies ou encore le nettoyage des zones touchées par des déversements d'hydrocarbures. En outre, une hélisurface est installée sur la proue du navire.

Il sera le premier brise-glace russe qui pourra se déplacer en avant, en arrière et de côté grâce à ses colonnes de direction placées en saillie hors de la coque et capables de tourner à 360 degrés.

La coque de l'Ilia Mouromets peut résister à la pression d'une glace d'un mètre d'épaisseur. Sa vitesse est de 15 nœuds et son autonomie dépasse largement la longueur totale de la Voie maritime du Nord.