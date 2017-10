Poutine dit s’il sera en lice pour l’élection présidentielle en 2018

Prié par les journalistes de répondre à la question de savoir s’il se représenterait à la prochaine présidentielle russe, Vladimir Poutine a ironisé sur le fait que la décision n’était pas encore prise et a rappelé la date du début de la campagne.

Vladimir Poutine briguera-t-il un nouveau mandat? La question hante les journalistes depuis bien longtemps, et ils n'ont pas manqué l'occasion de la relancer, avec une touche de ruse cette fois, au principal intéressé ce mercredi lors de la Semaine russe de l'énergie.

«Avez-vous décidé contre qui vous-vous représenterez?», a demandé l'animateur de la discussion au chef d'État russe. La réponse ne s'est pas faite attendre: «Non, non seulement je n'ai pas décidé contre qui je me représenterais, mais je n'ai pas décidé si je me représenterais ou non», a ironisé le chef de l'État.

Le Président russe a tenu à rappeler qu'«en vertu de la loi, la campagne présidentielle serait lancée fin novembre, début décembre».

«J'estime qu'à ce moment-là les principaux candidats se prononceront, annonceront publiquement leur candidature et rendront publiques leurs projets», a conclu Vladimir Poutine.

Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 18 mars 2018.