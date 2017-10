Qui sont les ancêtres de Vladimir Poutine? Ce livre vous révélera des faits inconnus

Le Président russe pourrait découvrir une toute nouvelle partie de son arbre généalogique et prendre connaissance de faits inconnus concernant ses ancêtres. En effet, un ouvrage retraçant sa généalogie sur sept générations a été rédigé par deux chercheurs en Khakassie.

Deux chercheurs russes, Vladimir Mogilnik et Alekseï Nilogov, ont présenté un livre dénommé «Sept générations de la généalogie ascendante de Vladimir Vladimirovitch Poutine », dans lequel ils sont parvenus à collecter des données biographiques précédemment inconnues sur ses parents.

Pour accomplir leur œuvre, les spécialistes ont recouru aux archives d'État dans la région de Tver ainsi qu'aux archives historiques centrales d'État de Saint-Pétersbourg. Des centaines de documents ont servi de base à leur ouvrage.

D'après les experts, à l'heure actuelle, la généalogie ascendante du Président comprend 15 générations, et remonte jusqu'à la deuxième partie du XVIe siècle. Ainsi, entre les XVIIIe et XXe siècles, les ancêtres de Vladimir Poutine vivaient dans la région de Tver, et à partir du XXe siècle à Saint-Pétersbourg.

Comme l'a souligné M. Nilogov, la reconstruction de l'arbre généalogique du Président russe sera poursuivie dès qu'ils disposeront de nouvelles données.