Le sénateur russe Alekseï Pouchkov a déclaré que le statut de la Crimée ne changerait pas, indépendamment de savoir si le Président turc Recep Tayyip Erdogan reconnaît ou non son appartenance à la Russie.

«Erdogan a beau reconnaître ou non l'appartenance de la Crimée à la Russie, cela ne changera pas le statut de la Crimée. Il le sait et conte fleurette à Porochenko», a-t-il communiqué via Twitter.

Признает Эрдоган принадлежность Крыма России или нет, от этого статус Крыма не изменится. Он это знает и просто делает приятное Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 октября 2017 г.

Lundi, Recept Tayyip Erdogan a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien Piotr Porochenko que la Turquie soutenait la souveraineté de l'Ukraine et ne reconnaissait pas l'«annexion illégale» de la Crimée.

La Crimée est redevenue russe après la tenue du référendum du 16 mars 2014, au cours duquel plus de 96% des habitants de la péninsule se sont prononcés pour la réunification avec la Russie.

Cette consultation populaire a été organisée après le coup d'État de février 2014 en Ukraine.