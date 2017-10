20 cellules dormantes démantelées dans le Caucase russe en 2017

Depuis le début de l'année en cours, 20 «cellules dormantes» de groupes terroristes ont été démantelées dans le Caucase du Nord, a annoncé le Comité national antiterroriste (NAK).

«Depuis début 2017, les services spéciaux et les forces de l'ordre ont réussi à prévenir plusieurs crimes à caractère terroriste, ainsi qu'à mettre fin aux activités de 20 cellules dormantes et de plus de 120 membres de ces cellules, qui sont de jeunes gens pour la plupart», lit-on dans un communiqué diffusé par le NAK mardi.

Institué en 2006, le Comité national antiterroriste coordonne les actions de plusieurs ministères et départements et est présidé par le directeur du Service fédéral de sécurité (FSB).

En février dernier, Vladimir Poutine a annoncé qu'en 2016, les services spéciaux russes ont prévenu 45 crimes à caractère terroriste, dont 16 attentats.