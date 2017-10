Divination dans le marc de café: Bloomberg «désigne» le futur Premier ministre russe

© Sputnik. Ilya Pitalev 66% des Russes prêts à réélire Poutine à la présidence

La présidente de la Banque centrale Elvira Nabioullina, le maire de Moscou Sergueï Sobinanine et le ministre de l'Industrie et du Commerce Denis Mantourov, tels sont, d'après les interlocuteurs de Bloomberg , les candidats possibles au poste de chef du gouvernement russe.

Selon les informations de Bloomberg, à l'approche de la présidentielle, les lobbies insistent sur la nécessité de remplacer le Premier ministre actuel, Dmitri Medvedev, par un gestionnaire «plus fort» qui saurait «insuffler une nouvelle vie».

Comme le souligne l'agence dans sa publication, après les élections de 2018 le Président «aurait à renvoyer le gouvernement». Cependant, Vladimir Poutine n'a toujours pas déclaré son intention de se représenter aux élections présidentielles prévues l'année prochaine.

Ni les trois «candidats» évoqués par les interlocuteurs de Bloomberg, ni leurs porte-parole n'ont pour l'heure commenté les informations livrées dans la publication.

Ce n'est pas la première fois que l'agence se penche dans ses pages sur l'identité du futur Premier ministre russe ou celle du possible successeur de Vladimir Poutine.

Fin août, Bloomberg avait qualifié le ministre russe du Développement économique Maxime Orechkine de «nouveau favori» de Poutine qui, selon l'un des plus éminents économistes russes cité, pourrait même accéder à l'avenir au poste de Premier ministre. Dans sa publication du 8 septembre 2016, Bloomberg affirmait que le Président russe s'entourait de soutiens politiques de plus en plus jeunes dont un «pourrait même devenir un jour son successeur».