La région de Lipetsk accueille une Conférence internationale sur les investissements

La conférence se déroulera à Lipetsk le 1er novembre avec la participation des représentants d'affaires, publics et des médias.





"Cette fois, nous voudrions inviter également des représentants des médias pour montrer nos accomplissements, pour parler de ce que nous sommes prêts à proposer à ceux qui comptent développer leur entreprise dans une région amicale et bien située, avec des risques administratifs minimaux et une approche individualisée. Ainsi que pour évoquer la promotion des marques régionales", a déclaré Andreï Kozoderov.D'après lui, tous les investisseurs de la région bénéficient d'une approche individualisée: on leur apporte une aide pour trouver un terrain approprié, se connecter aux réseaux techniques, obtenir des privilèges et des subventions."Des zones industrielles privées dans les centres municipaux, qui prennent en compte au mieux les besoins des petites entreprises et des entrepreneurs individuels, sont mis à disposition des investisseurs. Des pôles sont mis en place sur le territoire de la région. Sur tout le chemin allant de l'idée jusqu'à l'ouverture d'une entreprise, les investisseurs sont accompagnés par des organisations spécialisées — la Corporation de développement de la région de Lipetsk, le Centre pour attirer les investissements et le Centre d'accompagnement des investissements, qui travaillent notamment selon le principe de guichet unique", a déclaré Oleg Korolev, chef de l'administration de la région de Lipetsk.