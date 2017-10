Samara modernise son service d'ambulance à la veille du Mondiale 2018

Pour assurer le fonctionnement ininterrompu du service d'ambulance lors du Mondiale 2018, les autorités de Samara envisagent de créer un centre de contrôle unifié, informe l'agence de presse Regnum.

Parmi les premières étapes de la création du centre de contrôle figure l'équipement des équipes d'ambulanciers de radios bidirectionnelles qui leur permettront d'être toujours en contact avec le centre grâce à une connexion stable et sécurisée. En outre, le réseau radio sera protégé contre les attaques terroristes, a précisé le médecin ambulancier en chef de Samara Viatcheslav Malakhov.

«L'équipement des équipes de radios est l'une des étapes pour créer un centre unifié de contrôle. Sa création prévoit des changements organisationnels et l'association d'un certain nombre de structures. La modernisation du service d'ambulance avant le Mondial 2018 implique non seulement le renforcement de la base matérielle et technique, mais l'emploi de nouveaux spécialistes ainsi que la formation du personnel qui fournira les soins médicaux d'urgence», a-t-il expliqué.

Selon les statistiques, le service d'urgence opérationnelle reçoit de 700 à 1.000 appels par jour.

Comme l'indique Regnum, la Coupe du Monde nécessitera 27 à 29 équipes supplémentaires pour atteindre un nombre total de 60. En outre, une équipe spéciale de 250 médecins a déjà été créée spécialement pour les compétitions.